Takie są najbardziej marudne znaki zodiaku. Według horoskopów zrzędzenie to ich druga natura Justyna Trawczyńska

Marudzenie leży w naturze wielu z nas. Niektórym jednak mają to we krwi. Niektóre znaki zodiaku zrzędza bardziej niż inne. Mamy ranking najbardziej marudnych znaków zodiaków.

Czasem każdemu zdarza się pomarudzić. Nie jest to nic niezdrowego jeśli dzieje się to sporadycznie. Niektórzy jednak zrzędzenie mają wpisane w DNA. Może mieć na to wpływ dzień naszego urodzenia i przyporządkowanie do znaku zodiaku. Są znaki, które marudzą zdecydowanie częściej niż inne. Zobaczcie jakie są najbardziej marudne znaki zodiaku.