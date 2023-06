Takie są najbardziej seksowne imiona kobiece. Te imiona damskie najbardziej podobają się mężczyznom

Tajemnice imion

Te imiona kobiece są najpopularniejsze w Polsce

Z analizy imion występujących w rejestrze PESEL wynika, że najwięcej kobiet w Polsce nosi imię Anna. Dużą popularnością cieszą się też imiona Maria, Katarzyna, Małgorzata, Agnieszka. Natomiast najchętniej wybierane imiona żeńskie w 2021 r. to Zuzanna, Julia, Zofia i Hanna.

Które imiona żeńskie najbardziej pociągają mężczyzn? Powstała lista imion damskich, które są dla mężczyzn jak wabik

Mężczyźni zwracają uwagę na wygląd i osobowość kobiety, ale ważne są dla nich także imiona. Niektóre imiona zapadają w pamięć bardziej niż inne. I niekoniecznie muszą to być imiona egzotyczne, obco brzmiące, pochodzące z innych krajów. Na liście znalazły się także nasze polskie, swojsko brzmiące imiona kobiece. Możemy uchylić rąbka tajemnicy, że jedną z zasad, którą odkryto, jest to, że często bardziej pociągające dla mężczyzn są imiona damskie, które zawierają w sobie literę "r". Ale bez obaw - na liście są także imiona bez litery "r". Jakie musi być imię kobiety, by wzbudziło większe niż inne zainteresowanie u mężczyzny? Romantyczne? Subtelne? A może mocne i zdecydowane?