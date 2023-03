Takie są najczęstsze objawy raka żołądka. Trzeba uważać - jeden z nich można zlekceważyć

Rak żołądka - najczęstsze objawy. Jeden z nich można zlekceważyć!

Ból w nadbrzuszu, anemia oraz osłabienie należą do jednych z alarmujących sygnałów, które mogą wskazywać na raka żołądka. Niestety, często są to objawy występujące w zaawansowanym stadium choroby, co tłumaczy bardzo wysoką śmiertelność związaną z tym nowotworem.

Lekarze podkreślają, że kluczową kwestią jest wczesne rozpoznanie raka żołądka, co pozwala na skuteczne leczenie i całkowite wyleczenie. W takim przypadku główną metodą leczniczą jest wycięcie całego żołądka. Wielu pacjentów udaje się pokonać chorobę. Jednakże, gdy stopień zaawansowania nowotworu jest duży i występują przerzuty w węzłach, skuteczność leczenia znacznie spada, co prowadzi do słabych całkowitych wyników leczenia tego typu raka.