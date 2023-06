Takie są najlepsze całoroczne rośliny na balkon. Zobacz, czym warto go ozdobić [lista] Iwona Góralczyk

Jeśli chcesz mieć piękny balkon, pamiętaj, aby dostosować wybór roślin do warunków na nim panujących. Ważna jest ekspozycja na światło, wilgotność i przestrzeń. Upewnij się, że znasz potrzeby danej rośliny i zadbaj o odpowiednie nawadnianie i nawożenie, aby utrzymać ją w dobrej kondycji przez cały rok. Podpowiadamy, jakie rośliny wybrać, aby cieszyć się z pięknie zaaranżowanego balkonu.

Niejeden z nas marzy o pięknym balkonie czy tarasie. Lepiej się tu wtedy wypoczywa, miło zaprosić do ładnie zaaranżowanego miejsca znajomych. Najpopularniejszą ozdobą balkonu są rośliny doniczkowe. Możesz wybrać różne gatunki kwiatów, pnącza, trawy ozdobne. Jest wówczas okazja, by eksperymentować z różnymi kolorami i stworzyć interesujące kompozycje roślinne. Co warto mieć na balkonie bądź tarasie? Podpowiadamy.