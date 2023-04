Takie są najmodniejsze stylizacje dla pań na wiosnę 2023. Nie tylko kobaltowy jest hitem tego sezonu

Jaki jest kolor kobaltowy, jak go rozpoznać?

To jeden z odcieni niebieskiego, ale ani chabrowy, ani szafirowy. To mieszanka błękitu z odrobiną czerwieni, zaliczana do kolorów chłodnych.

O kobaltowym mówi się, że jest elegancki i szlachetny. A przy tym nowoczesny. W kwietniu 2023 r. w kobaltowej kreacji zaprezentowała się m.in. księżna Kate Middleton, czym wywołała zachwyt. Na bok poszły pastelowe materiały. Wybór ten okazał się jednak doskonale dopasowany do jej urody. Księżna dobrała do tej kreacji beżowe szpilki i złoto - kobaltową biżuterię.

Ten kolor sprawdzi się jednak najpewniej w stylizacjach wielu pań. Modowi eksperci podkreślają, że nie jest przypisany do określonej karnacji czy koloru włosów. Jeśli zdecydujemy się na sukienkę, marynarkę bądź bluzkę w kolorze kobaltowym, z pewności przykujemy uwagę gości.