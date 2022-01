Takie są sposoby na zmniejszenie opłaty za abonament RTV 2022. Co trzeba zrobić?

Osoby, które opłacą abonament do 25 stycznia 2022 r. za cały rok, mogą liczyć na preferencyjną stawkę. Roczna suma zmniejszy się znacznie w porównaniu do kwoty, którą byśmy wpłacili łącznie, gdybyśmy wybrali wariant płatności co miesiąc

Zaległość w opłatach abonamentowych składa się z należności głównej oraz odsetek za zwłokę, które naliczane są na dzień dokonania wpłaty RTV. Do tego dochodzą też koszty egzekucji zaległości. Niezapłacony abonament RTV może skończyć się zajęciem konta przez Urząd Skarbowy. Do tej pory kara wynosiła 681 złotych (22,70 zł pomnożone razy 30), ale teraz wzrosła do 735 złotych. Jeśli zostaniemy wezwani do zapłacenia zaległego abonamentu RTV, możemy złożyć wniosek o rozłożenie długu na raty.

