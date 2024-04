Takie są teraz kolejki do lekarzy w Kujawsko-Pomorskiem. Do kardiologa czeka się najdłużej

W przypadkach pilnych w regionie najdłużej czeka się w kolejce do poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej. Najkrócej - do okulistycznej.

Ponad 100 dni - w przypadkach stabilnych. W pilnych: kilkadziesiąt - ci pacjenci znajdą jeszcze placówki, które przyjmują na bieżąco. Sprawdziliśmy, jak długo czekamy do specjalistów w Kujawsko-Pomorskiem.

Najdłużej - ale w przypadkach pilnych - czeka się w kolejce do poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej. Najkrócej - do okulistycznej. - Podkreślenia wymaga to, że od 1 stycznia 2021 roku NFZ płaci za każdego pacjenta leczącego się w poradni specjalistycznej, mającej kontrakt z Funduszem a to oznacza, że nie ma limitów przyjęć z powodu finansowania - mówi Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy K-P OW NFZ. I podaje, że za wszystkich przyjętych pacjentów w poradniach specjalistycznych, w 2023 roku Fundusz zapłacił 148,2 mln zł. Do kardiologa czeka się najdłużej, bo jest coraz większe zapotrzebowanie

Do poradni kardiologicznej w Kujawsko-Pomorskiem stabilny pacjent poczeka w kolejce średnio aż 137 dni. Pacjent pilny - 67 dni. Dlaczego tak długo? - Jest większe zapotrzebowanie i kardiolodzy mają więcej pracy. Ludzie chcą nadrobić stracony w pandemii czas, boją się powikłań po COVID-19 - argumentuje Karol Jurkowski, prezes Przychodnia "Leśna" w Bydgoszczy, w której jest 4 kardiologów. Od 1 stycznia do 31 marca lekarze ci zrealizowali 1 075 wizyt u 805 pacjentów. Na pierwsze przyjęcie czeka 149 osób.

- Pierwszy wolny termin dla przypadku pilnego mamy 20 maja. Dla stabilnego, w połowie czerwca - dodaje prezes. W Zespole Przychodni Specjalistycznych "Sanitas" w Bydgoszczy najbliższy wolny termin dla kardiologicznego pacjenta stabilnego - jak podaje Informator o Terminach Leczenia NFZ - wypada na 13 maja. A na bieżąco taki pacjent może skorzystać z wizyty w SP ZOZ w Radziejowie. Pacjenci pilni nie będą czekać też w kolejce do NZOZ "Novamed" w Brodnicy czy NZOZ "Lekarze Rodzinni" w Lipnie.

Do okulisty czy neurologa też ponad 100 dni w kolejce

Nieco krócej - bo średnio 134 dni - czekają pacjenci stabilni w regionie do poradni okulistycznej. Najszybciej można zbadać swoje oczy m. in. w SP ZOZ w Łasinie. - Nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego u nas nie ma tych kolejek. Może dlatego, że jest dobra organizacja pracy i przyjmuję pacjentów, ile się da - mówi lek. med. Piotr Drachal, okulista w SP ZOZ w Łasinie.

W poradni lekarz jest sam, ma pacjentów z całej okolicy, nawet z Iławy. W przypadkach pilnych do poradni okulistycznej w regionie poczekamy średnio 36 dni. Ale od razu zostaniemy przyjęci np. w NZOZ "Dormed" w Rypinie czy w Gabinecie Okulistycznym w Szubinie. Także dłużej - bo średnio 105 dni - potrwa kolejka stabilnego pacjenta do poradni neurologicznej. Pacjenta pilnego - 55. Do poradni chorób naczyń, analogicznie: 117 i 59 dni. Najszybciej, bo 27 maja, pacjenci stabilni skorzystają z wizyty na przykład w Powiatowym Centrum Zdrowia - Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku. A w NZOZ "Viva" Centrum Medycyny Estetycznej we Włocławku - 12 czerwca. Średnio 70 dni - tyle musi z kolei czekać do poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej w regionie pacjent stabilny. Jeszcze 29 kwietnia może zostać przyjęty w NZOZ "Nowy Szpital" w Nakle i Szubinie a 7 maja, w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Za to pacjent pilny poczeka w kolejce do poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej średnio 37 dni.

Wyraźnie krócej czeka się do poradni stomatologicznej - średnio 32 dni, w przypadkach stabilnych. W pilnych - wizyty odbywają się na bieżąco.

Czas dzieci do audiologicznej - prawie 100 dni

Do poradni audiologicznej (foniatrycznej) dla dzieci średni czas oczekiwania w regionie - dla przypadku stabilnego - to 94 dni. W tej przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy najbliższy wolny termin - jak podaje Informator o Terminach Leczenia NFZ - to 26 września. Zadzwoniliśmy do poradni. Na połączenie czekaliśmy 14 minut. Spytaliśmy o kolejki. - Przyjmujemy bardzo dużo dzieci, nie tylko z Bydgoszczy. Poza tym w poradni pracuje trzech audiologów, z których jeden jest u nas tylko raz w tygodniu - poinformowano w rejestracji. Z wypowiedzi wynikało, że na kolejkę wpływa i to, że dzieci już tu leczone muszą mieć zagwarantowane systematyczne kontrole, a więc i kolejne terminy. W rejestracji wskazano również, że możliwe jest zapisanie się na wizytę już w lipcu. Natomiast w przypadkach pilnych, w poradniach audiologicznych w regionie dzieci są przyjmowane na bieżąco.

Informacje o terminach leczenia są przekazywane do NFZ bezpośrednio przez placówki medyczne. - Jeżeli zdarzy się sytuacja, że termin, który usłyszymy umawiając się na wizytę w poradni jest inny od tego w informatorze, można to zgłosić bezpośrednio poprzez stronę informatora w polu: "Zgłoś uwagę". Każdy sygnał będzie wyjaśniony z placówką medyczną - zapewnia Barbara Nawrocka.

