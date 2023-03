Chociaż już na początku kwietnia możemy cieszyć się pierwszymi słonecznymi dniami, wiosna w naszym klimacie lubi zaskakiwać także chłodnymi podmuchami wiatru i niskimi temperaturami. Okrycia wierzchnie powinny więc nie tylko dodawać nam szyku, ale również osłaniać nas przy niekorzystnej aurze pogodowej. Do wyboru mamy eleganckie i casualowe płaszcze, luźne trencze i parki, sportowe i skórzane kurtki. Zobacz, jakie fasony będą królowały na ulicach bieżącej wiosny.

Takie są trendy w kurtkach i płaszczach na wiosnę 2023. Oto najmodniejsze modele

Zima zmierza ku końcowi, a sklepowe wieszaki pomału wypełniają się wiosennymi kolekcjami ubrań. To znak, że czas pomyśleć o zmianie garderoby. Oto trendy w okryciach wierzchnich na nadchodzący sezon. Zobacz propozycje, które sprawdzą się zarówno na co dzień, do pracy, jak i eleganckie wyjście. Zamieściliśmy modne fasony w różnych wzorach i kolorach.