Takie są wyliczenia Czternastych Emerytur. O tyle powiększy się budżet domowy emerytów

Uzyskaj status emeryta lub rencisty, by otrzymać "czternastkę"

Jeśli chcesz otrzymać jednorazowe dodatkowe świadczenie emerytalne, powinieneś mieć status emeryta lub rencisty. Taki status przysługuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli spełniasz formalne wymogi, by przejść na emeryturę, nie zwlekaj z czasem i złóż wniosek do ZUS jak najszybciej. Rozpatrywanie wniosków i wydawanie orzeczeń przez ZUS trwa, a często wnioskodawcy proszeni są o uzupełnienie dokumentacji, co wydłuża terminy. Warto pamiętać, że jeżeli nie uzyskamy statusu emeryta lub rencisty do końca października br., nie otrzymamy "czternastej" emerytury.