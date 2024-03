Takie sygnały w związku zapowiadają "szary rozwód". Te oznaki świadczą, że małżeństwo nie przetrwa długo - mówią terapeuci

Siwy rozwód, znany również jako srebrny rozwód lub diamentowy rozwód to określenie dotyczące rozpadu małżeństw, które spędziły z sobą wiele lat. Zwykle dotyczy osób w wieku 50 lat lub więcej. Okazuje się, że liczba rozwodów wśród najmłodszych zmniejszyła się, ale wzrosła liczba rozwodów wśród osób starszych.Według najnowszych danych, liczba "szarych rozwodów" nieustannie rośnie. Jakie sygnały świadczą, że para związek się rozpada? Terapeuci wymieniają oznaki świadczące o tym, że związkowi grozi "szary rozwód". Oto czerwone flagi zapowiadające, że związek może zmierzać do rozstania w późnym wieku. Sprawdź, na co zwrócić uwagę. Zobacz teraz w poniższej galerii >>>>>

pixabay.com