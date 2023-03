Takie znaki zodiaku mają najgorsze rodzeństwo. Oni wiedzą co to być złośliwym

Rodzeństwo czyli dzieci tych samych rodziców, lub rodzica. Rodzeństwo może być dla nas zarówno zbawieniem jak i utrapieniem. W dzieciństwie to doskonały kompan do zabawy (przy niedużej różnicy wieku), ale też uczy nas dzielenia się zabawkami, rodzicami co okazuje się ważną społecznie umiejętnością w przyszłości. Uczy też współczucia, szacunku dla drugiego człowieka, asertywności oraz empatii. Rodzeństwo to także odwieczne konflikty.