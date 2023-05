Taryfikator mandatów 2023. Takie są stawki mandatów i punktów karnych za przekroczenie prędkości i nie tylko

17 września 2022 roku weszły w życie nowe przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Zmiany te wprowadzają do katalogu wykroczeń maksymalną karę 15 punktów za najcięższe wykroczenia drogowe. Dotyczą one w szczególności kierowców, którzy drastycznie przekraczają prędkość i jeżdżą pod wpływem alkoholu. Jest to drugi etap wdrażania nowelizacji przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku, których nadrzędnym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

–Każdy, kto wsiada za kierownicę, musi sobie zdawać sprawę, że odpowiada nie tylko za siebie i swoich pasażerów, ale także za innych uczestników ruchu drogowego. Zachęcam wszystkich do bezpiecznego i zgodnego z przepisami uczestniczenia w ruchu drogowym. Pamiętajmy, że za bezpieczeństwo na drogach odpowiadamy my sami – przestrzega wiceminister infrastruktury Rafał Weber.