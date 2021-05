Te aplikacje musisz mieć na swoim telefonie! Okazują się bardzo przydatne

Czasy kiedy telefon służył do odbierania i wykonywania połączeń głosowych i pisania krótki wiadomości tekstowych minęły. Teraz w telefonie mamy dostęp do niemal wszystkiego. To głównie w telefonach sprawdzamy pocztę, czy rozmawiamy za pomocą komunikatorów. Telefony dają nam jednak dużo więcej możliwości niż skrolowanie portali społecznościowych.