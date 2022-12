Te osoby muszą uważać na wezwania do opłacenia abonamentu RTV. Dla niektórych miarka się przebrała

Poczta Polska weryfikuje, czy Polacy wywiązują się z obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Portal wirtualnemedia.pl poinformował, że niektórzy nie regulują należności. Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2022 roku wszczęto postępowania egzekucyjne w oparciu o 39 765 tytułów wykonawczych wystawionych w związku z nieuiszczoną opłatą abonamentową za używanie odbiornika.

Jeśli poczta nie odnotuje wpływów za abonament RTV, to w pierwszej kolejności wysyła upomnienie listowne. Następnie sprawa trafia do organu egzekucyjnego, a więc w tym przypadku do skarbówki. Dostaliśmy informacje o ukaranych między innymi z Włocławka.

Duże zmiany w temacie pobierania przez pocztę zaległych pieniędzy za abonament wprowadzono od 1 lipca 2021 roku. Wtedy w życie weszło nowe rozporządzenie uzbrajające Urząd Skarbowy w kolejną broń przeciwko osobom niepłacącym abonamentu radiowo-telewizyjnego. Urzędnicy mogą teraz wystawiać wnioski w sprawie egzekucji długów i tytułów wykonawczych drogą elektroniczną. Ma to znacznie usprawnić i przyspieszyć zajmowanie kont posiadaczy telewizorów, którzy nic sobie nie robią z obowiązku opłacania abonamentu.