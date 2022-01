Te osoby skorzystają najbardziej na zmianie płacy minimalnej. Duże zmiany w wynagrodzeniach

Nowy Rok to zwykle wiele zmian związanych z opłatami, podwyżkami. To tez kluczowa data dla podwyższenia najniższego krajowego wynagrodzenia za pracę na etacie. Od 2022 roku osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nie mogą zarabiać mniej niż 3010 złotych brutto na pełnym etacie. To jednak niejedyna podwyżka, jaka czeka pracowników w 2022 roku! Od nowego roku wchodzą w życie również zmiany podatkowe, co pozwoli zaoszczędzić pracownikom nawet po 150 złotych miesięcznie! Kto najwięcej zyska w 2022 roku? Sprawdźcie! Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>>

Mariusz Kapała