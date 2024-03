Te osoby według chińskiego horoskopu mają szanse na duże pieniądze. Do nich uśmiechnie się los w kwietniu [25.03.2024 r.]

Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością. Jest równie popularny jak znany nam horoskop zodiakalny. Chiński horoskop liczy ponad 2 tysiące lat i jest ważną częścią chińskiej kultury.

Chińskie znaki zodiaku to: Smok, Wąż, Koń, Koza, Małpa, Kogut, Pies, Świnia, Szczur, Wół, Tygrys i Królik.

Cykl znaku w tym horoskopie powtarza się co 12 lat, dodatkowo do roku przyporządkowuje się jeden z pięciu żywiołów, dlatego pełny "cykl" w chińskim horoskopie występuje co 60 lat.