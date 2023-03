Te przedmioty i sprzęty domowe blokują sygnał wi-fi, gdy stoją w pobliżu routera Agnieszka Kasperek

Internet to dziś coś oczywistego, każdy z niego korzysta. Działanie wielu urządzeń jest uzależnione jest od połączenia z internetem. To komputer, notebook, telefon, głośniki, telewizory, a nawet lodówki, pralki i inne smart urządzenia. Dlatego ważne jest, by mieć dobry zasięg. Niektóre przedmioty, które znajdują się w prawie każdym domu, mogą powodować zakłócenia w odbiorze sygnału lub go osłabiać. Zobacz, co to za przedmioty i nie trzymaj ich blisko routera, jeśli chcesz mieć dobry zasięg.