Te rasy psów nie nadają się do mieszkania w bloku. Oto lista ras, które potrzebują więcej ruchu [24.03.2023 r.]

Oczywiście na wstępie musimy zaznaczyć, że jeśli jesteśmy w stanie zapewnić psu odpowiednie warunki to nie ma względu rasa jaką wybierzemy. Jednak jeśli stoimy jeszcze przed wyborem psa to warto wziąć między innymi pod uwagę nasze warunki lokalowe.

Rasa psa determinuje pewne cechy, ale nie gwarantuje, że konkretny pies będzie je miał. Warto o tym pamiętać.

Wybierając psa najlepiej udać się do schroniska. Znajdziemy tam wiele psów, które bardzo potrzebują swojego człowieka, często to psy po przejściach, starsze. W schronisku jednak zdecydowana większość psów to kundelki, których charakteru możemy nie przewidzieć, dodatkowo nie wiadomo jaką traumę takie psy przeszły. Warto jednak pamiętać, że będą to wierni i wdzięczni towarzysze życie.