Te urządzenia domowe pobierają najwięcej prądu. Sprawdź, jeśli chcesz płacić niższe rachunki [lista]

Które urządzenia zużywają najwięcej energii w domu? Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, by móc mieć te wydatki pod kontrolą i jak najwięcej zaoszczędzić. Eksperci PGNiG sprawdzili, ile prądu zużywają poszczególne sprzęty domowe. Są to wyniki uśrednione, bo jedne gospodarstwa domowe mogą częściej używać danego urządzenia, inne – rzadziej.Zobacz, które urządzenia pobierają najwięcej prądu w poniższej galerii >>>>>

pixabay.com