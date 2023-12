Te znaki zodiaku czeka w grudniu kasa! Te znaki będą miały szczęście. Oto horoskop finansowy od wróżki Azalii [6.12.23]

12 znaków zodiaku

Znaki zodiaku mają swoje korzenie w astrologii, czyli stosowanej już w starożytności tradycji badania ruchów planet i gwiazd na niebie w celu przewidywania zdarzeń związanych z życiem ludzi i wydarzeniami na Ziemi.

Strefę niebieską, która ma 360 stopni, astrolodzy podzielili na 12 równych części zwanych znakami zodiaku. Każda część sfery to jeden znak zodiaku, wyznaczający trwający jeden miesiąc sezon astrologiczny. Znaki zodiaku związane są z gwiazdozbiorami na niebie. Każdy znak zodiaku to konkretny układ gwiazd na niebie, dlatego tak wiele można wyczytać z układu tych gwiazd o tym, co danemu znakowi zodiaku przygotował los.

Wyróżnia się 12 astrologicznych znaków zodiaku. Są to: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Panna, Lew, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik oraz Ryby.