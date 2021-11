The Voice of Poland 2021. Anna Hnatowicz-Cholewa z Bydgoszczy wystąpiła w etapie Live

Anna Hnatowicz-Cholewa w The Voice of Poland

Tegoroczna 12. edycja The Voice of Poland wielkimi krokami zbliża się do finału. W sobotni wieczór (13 listopada) w etapie "Live", czyli w występach na żywo zaprezentowała się uczestniczka związana z Bydgoszczą - Anna Hnatowicz-Cholewa.

Anna Hnatowicz-Cholewa pochodzi z Włocławka, ale - jak zresztą sama o sobie mówi - od lat mieszka w Bydgoszczy. Wokalistka o niesamowitej barwie głosu startuje w drużynie Marka Piekarczyka

Marek Piekarczyk powiedział, że był pod wrażeniem ciepłej, niskiej barwy głosu wokalistki. Nazwał ją zresztą "królową".

Od samego początku programu świetnie prezentuje swój talent, który zachwyca wszystkich członków jury, m.in. Justynę Steczkowską. Podczas etapu Przesłuchań w ciemno Anna Hnatowicz-Cholewa zrobiła na jurorach ogromne wrażenie. Jej wykonanie "Only love can hurt like this" Paloma Faith okazało się strzałem w dziesiątkę.