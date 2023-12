Tłumy miłośników badmintona wzięły udział w IV Badmintonowym Maratonie

Impreza odbyła się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach. – Badmintonowy maraton to nasza flagowa impreza. Każdego roku widzimy, że jest nią ogromne zainteresowanie, a liczba osób ćwiczących badmintona stale rośnie. Nic w tym dziwnego, bo przecież to bardzo atrakcyjna dyscyplina. Trzeba też pamiętać, że to najszybszy sport spośród wszystkich, w których używa się rakietek – podkreśla Patryk Tyryłło, prezes Fundacji Aktywni dla Polski, która kolejny raz zorganizowała święto dla fanów badmintona.

Udział w imprezie, która trwała blisko czternaście godzin, był bezpłatny, a jej partnerem jest firma Yonex. Turniejowi towarzyszyło szereg sportowych atrakcji i animacji, a dla zawodników przygotowano wiele atrakcyjnych nagród. Dzień wcześniej rozegrano turniej badmintonowy dla dzieci, a w obu zawodach wręczono aż 112 okolicznościowych pucharów dla najlepszych!

– Pasjonaci badmintona rywalizowali w kilku kategoriach. Mieliśmy kapitalny rodzinny turniej gry podwójnej, w którym w drużynach znaleźli się dzieci, rodzice i dziadkowie. Przygotowaliśmy też szereg kategorii indywidualnych i podwójnych – singiel kobiet i mężczyzn, gra podwójna kobiet i mężczyzn oraz gra mieszana, a także oddzielne turnieje singlowe dla mężczyzn w wieku 45+ i 55+ – dodaje Tyryłło. Na każdego zawodnika czekał też oczywiście pakiet startowy i pamiątkowy medal.

Maraton odbywał się w sportowej atmosferze, a nad jego przebiegiem czuwali wykwalifikowani sędziowie. Organizację IV Badmintonowego Maratonu – Warszawa 2023 wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki, a oficjalnym partnerem imprezy jest Polski Związek Badmintona.