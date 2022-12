Tłumy uczestników akcji „30 Orlików na kolejne 100-lecie Niepodległości”

Zajęcia odbyły się w Barlinku, Bełżycach, Drawsku Pomorskim, Jaroszowie, Kasinie Wielkiej, Klimontowie, Kołobrzegu, Kunowie, Lipuszu, Łagiewnikach, Miłomłynie, Monkiniach, Orońsku, Płotach, Powidzu, Poznaniu, Przemyślu, Pucku, Sieciechowicach, Sierakowicach, Sierpcu, Skierniewicach, Sobiekursku, Starym Dłutowie, Trzebieszowie, Władysławowie, Zakręcie, Zaklikowie, Zbąszynku i Zduńskiej Woli. W sumie projekt „30 Orlików na kolejne 100-lecie Niepodległości”, realizowany przez Fundację Orły Sportu, objął trzynaście województw.

– Z dumą możemy powiedzieć, że we wszystkich miejscowościach udział w zajęciach wzięło dokładnie cztery tysiące czterysta trzydziestu siedmiu uczestników. To naprawdę wielka grupa ludzi, która mogła w atrakcyjny sposób aktywnie spędzić czas. Warto podkreślić, że było wśród nich prawie pięciuset seniorów – mówi Rafał Wosik, prezes Fundacji Orły Sportu, która była organizatorem akcji.

W każdej miejscowości odbyło się dziesięć dwugodzinnych zajęć. Wśród zajęć sportowo-rekreacyjnych były m.in. badminton, palant, bulle, unihokej, ringo, dart ogrodowy, piłkarskie ringo, freezbee, fitness, rzut do celu, rzut do kosza, strzał do bramki, slalom z piłką, strzały na bramkę, czy odbicia piłką siatkową. Uczestnicy mogli skorzystać z ćwiczeń terenowych opartych głównie o nordic walking, jak i ćwiczeń typowo rekreacyjnych, w szczególności na boiskach typu Orlik. Organizowane były też spotkania z osobami uczestniczącymi w walkach o niepodległość, czy historykami, a także wycieczki terenowe w formie m.in. marszobiegów terenowych, czy wycieczek rowerowych do miejsc historycznych związanych z walką o niepodległość ojczyzny.