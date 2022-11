Tłumy uczestników na badmintonowym maratonie

– Kolejny raz zainteresowanie udziałem w turnieju było większe, niż nasze możliwości i w pewnym momencie musieliśmy zatrzymać zapisy. Cieszę się bardzo, bo już widać, że nasza impreza na stałe wpisała się do badmintonowego kalendarza w Polsce. Jest bardzo ważne, że do turnieju zgłosiło się sporo osób, które do tej pory nie były w żaden sposób związane z badmintonem. To pokazuje, że nasza impreza popularyzuje badmintona – mówi Patryk Tyryłło, prezes Fundacji Aktywni dla Polski, która zorganizowała trwającą blisko czternaście godzin imprezę.

W poszczególnych konkurencjach najlepsi byli Marcin Ciok i Anna Kopyt (gra podwójna mieszana), Maria Kopyt i Agata Żuraw (gra podwójna kobiet), Jacek Prędki i Krzysztof Walenda (gra podwójna mężczyzn), Daria Kordiukova (gra pojedyncza kobiet), Krzysztof Walenda (gra pojedyncza mężczyzn, gr. A), Irek Stacewicz (gra pojedyncza mężczyzn, gr. B), Dariusz Rudka (gra pojedyncza +55 lat) i Michał Kopania (gra pojedyncza +45 lat). Sporą atrakcją były deble rodzinne, podzielone na cztery kategorie. W rywalizacji par złożonych z dzieci powyżej lat 11 oraz taty lub dziadka najlepsi byli Jacek Prędki i Piotr Sasimowski, a w parach, w których grały mamy lub babce – Anna Arczyńska i Ewelina Arczyńska. Z kolei w parach, gdzie grały młodsze dzieci zwyciężyli – w parze z tatą lub dziadkiem – Dariusz Muc i Mikołaj Muc, a w parze z mamą lub babcią Anna Grams-Szalacha i Witold Grams-Szalacha.