To ona grała mamę Kevina w filmie "Kevin sam w domu". Tak obecnie wygląda Catherine O'Hara [4.12.2023 r.] JG

"Kevin sam w domu" to kultowy film, chętnie oglądany w okresie świątecznym na całym świecie. W Polsce tradycją się stało oglądanie go w wigilę w telewizji Polsat. Trudno w to uwierzyć, lecz od jego powstania minęło już ponad 30 lat! Aktorzy wcielający się w główne role zmienili się nie do poznania! Jak obecnie wygląda mama Kevina, czyli Catherine O'Hara? Sprawdź w naszym artykule.