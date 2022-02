To wydarzy się w połowie lutego w serialu Przysięga - streszczenia odcinków. Czy Fatma zginie?

W TVP 1 trwa emisja nowego (czwartego) sezonu serialu "Przysięga". Widzowie mogą oglądać wydarzenia, które dzieją się cztery lata po dramatycznym finale trzeciej serii. W tureckiej telenoweli pojawiły się nowe postaci, inne na zawsze odeszły z serialu. Sprawdzamy, co wydarzy się w odcinkach emitowanych po weekendzie w połowie lutego. Ich streszczenia zamieszczamy pod zdjęciami - przejdź, do galerii, by przeczytać.

"Przysięga" - to wydarzy się po weekendzie

Serial "Przysięga" - czwarty sezon

"Przysięga" na antenie TVP

To w skrócie wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu "Przysięga", które zobaczyć będzie można po weekendzie w połowie lutego: Fatma okłamuje i nastawia Gulperi przeciwko Emirowi. Mert obwinia Narin o śmierć swojej matki i odrzuca jej pomoc. Yigit wręczy Gulperi wzruszający prezent. W serialu wybuchnie strzelanina i będą ranni.W trzecim sezonie serialu "Przysięga" Emir przeżywał żałobę po śmierci swojej ukochanej Reyhan. W jego życiu pojawiła się nowa kobieta -. W finale trzeciego sezonu czarny charakter - psychopatyczny Umit - trafił do więzienia, ale mężczyzna upozorował tam swoją śmierć i zaczął się mścić. Umtit strzelił do Emira, gdy ten odwiedził grób Reyhan.Czwarty sezon rozpoczyna się. Feride nie ma już w serialu. Po dramatycznych przejściach pożegnała się i wyjechała. Z kolei przebiegła żona Hikmeta, Songul, która chciała przejąć cały majątek, odsiaduje wyrok więzienia. Narin wiele wycierpiała w ciąży, niestety poroniła. Kemal i Narin wiodą na początku czwartego sezonu szczęśliwe życie, ale nie ma przy nich Masal. Dziewczynka uczy się w Anglii, w szkole z internatem.Nie wiadomo co stało się z Umtitem po tym jak strzelił do Emira.. Został uratowany przez Hasana, który pojawił się w 4. sezonie "Przysięgi". Mężczyzna przyjaźnił się kiedyś z ojcem niejakiej Gulperi.. To sierota, która uciekła od okrutnego wuja, który uważa, że zhańbiła jego rodzinę. Hasan chce, by Emir się nią zaopiekował.. Odcinki dostępne są również w usłudze VOD.Premiera serialu "Przysięga" w Polsce odbyła się 3 września 2019 na antenie TVP 1. Polski nadawca stosuje odmienny niż w oryginale podział treści na odcinki. Ma to związek z tym, że jeden odcinek tureckiego oryginału ma długość ok. 50–70 minut, a Telewizja Polska emituje produkcję w epizodach 45-minutowych.