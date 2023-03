To wydarzy się w tym tygodniu i do końca marca w serialu M jak Miłość. Ewa wciąż knuje, bandyci zastawiają pułapkę na Anię [email protected] /TVP

M jak Miłość - 20.03.2023, odcinek 1718Oskar odkrywa, że Weronika znalazła dla niego "zastępstwo" i zaczyna ją szantażować. Grozi, że jeśli nie odda mu pieniędzy do końca tygodnia, zdradzi jej nowemu partnerowi, że padł ofiarą oszustwa. A matka Poli w końcu łamie się i wyznaje Wernerowi, że dziecko wcale nie jest jego.

„M jak Miłość” to jeden z niekwestionowanych hitów TVP 2. Serial ma grono wiernych fanów i sporą oglądalność. To saga trzypokoleniowego rodu Mostowiaków. W jednej z głównych ról w "M jak Miłość" obsadzono Katarzynę Cichopek, znaną polską aktorkę. Zobaczcie, co wydarzy się do końca marca w odcinkach "M jak Miłość".