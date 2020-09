Torowisko tramwajowe w Grudziądzu zostanie wyremontowane? Miasto szuka jeszcze 10 milionów złotych

Grudziądz otrzyma 10 mln zł z urzędu marszałkowskiego, co zwiększa szanse na to, że ruszy największa od lat inwestycja w naszym mieście: remont torowisk połączony z zakupem czterech nowych tramwajów.

Na przebudowę torów Grudziądz ogłaszał przetargi już dwukrotnie, ale oferty, które na nie wpłynęły były droższe niż zakładano. Po pierwszym przetargu na przebudowę torowisk w puli zabrakło miastu ok. 29 mln zł.

Przypomnijmy: remontowane mają być odcinki torów na całej ul. Toruńskiej (wraz z infrastrukturą podziemną, jezdnią i chodnikami), od ul. Wiejskiej do pętli na Rządzu (z wyłączeniem wyremontowanego już odcinka między ul. Kraszewskiego a pętlą przy „Rożnie”) oraz w ul. Chełmińskiej od ul. Laskowickiej do Wiejskiej (wraz z jezdnią i chodnikami).

Chętnych do wykonania tych prac nie brakuje: do przetargu na remont pierwszego odcinka stanęły dwie firmy, zlecenie na drugi i trzeci fragment chcą zdobyć po cztery firmy.

Najpierw trzeba rozstrzygnąć przetargi

Koperty z ofertami otwarto już w lipcu, a termin rozstrzygnięcia powtórzonych przetargów przypada na połowę września.

- Dzięki pozyskanemu teraz wsparciu, w najbliższych tygodniach zostaną rozstrzygnięte przetargi i wyłonieni wykonawcy - zapowiada Beata Adwent. I dodaje: - Ta ważna dla miasta, największa od lat inwestycja ruszy jeszcze w tym roku. Prezydent nie wyobraża sobie, aby nie została zrealizowana.

Czekamy na nowe tramwaje w Grudziądzu

Odrębnym torem toczą się poszukiwania dostawcy czterech tramwajów oraz dźwigu do stawiania ich na tory. Dwa przetargi zostały już unieważnione, bo jedyna firma, która do nich stanęła - Modertrans - życzyła sobie zbyt dużego wynagrodzenia. W drugim podejściu firma zeszła z ceny (złożyła ofertę wartą 22,7 mln zł), ale nadal była ona o ok. 600 tys. zł wyższa niż budżet jaki na zakup wozów przeznaczyło miasto.