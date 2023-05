Torunianka Agata Wendorff walczy o tytuł Miss. "Każde odwiedzone miejsce to nowa inspiracja"

Jak zaczęła się Twoja przygoda z modelingiem?

Moja przygoda z modelingiem rozpoczęła się, gdy kilka lat temu byłam na zakupach w galerii Handlowej Toruń Plaza. W tym dniu odbywał się tam casting do regionalnego konkursu Miss Polonia. Nie zastanawiałam się długo i sprawnie wypełniłam formularz castingowy. Dwa tygodnie później dowiedziałam się, że jestem w finale Miss Polonia Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po gali finałowej zaczęłam dostawać propozycje współpracy od różnych fotografów, wizażystek, projektantów czy marek kosmetycznych. Dzięki wytrwałości oraz mojej determinacji miałam okazję współpracować z wieloma markami.

Dlaczego wybrałaś konkursy piękności, a nie pokazy mody?

Udział w konkursie Miss Polski pomaga uczestnikom rozwijać umiejętności komunikacji, autoprezentacji oraz budowania pewności siebie. Przygotowania do konkursu i liczne warsztaty umożliwiają doskonalenie tych aspektów, co przekłada się na sukcesy zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Daje możliwość poznania wielu niezwykłych osób o różnorodnych zainteresowaniach i doświadczeniach. To doskonała okazja do nawiązywania nowych przyjaźni, kontaktów biznesowych oraz poznawania inspirujących osób z branży mody, mediów i show-biznesu. Umożliwia promowanie własnych pasji oraz wartości. Pragnę wykorzystać ten moment także do szerzenia świadomości na temat ochrony zwierząt i środowiska, przeciwdziałania testom na zwierzętach oraz prowadzenia zdrowego stylu życia. Chciałabym pokazać, że piękno to nie tylko wygląd zewnętrzny, ale także dbałość o samorozwój, otaczający nas świat i bytujące w nim stworzenia. Mam szczerą nadzieję, że zainspiruję innych do podejmowania świadomych decyzji i działania na rzecz lepszego jutra dla nas wszystkich.