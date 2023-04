Toruński naukowiec Krzysztof Trojanowski opowie o modowym fenomenie Brigitte Bardot

Została żywym pomnikiem

Co ciekawe, Bardot nie interesowała się modą jako młoda dziewczyna. Kiedy pytano ją o styl, dziwiła się, bo uważała, że nie lansuje wyszukanej mody, ale raczej rzeczy bardzo proste. I rzeczywiście – wykreowała styl „gwiazdy minimalistycznej”, który nie wymagał zamożności, ale odpowiedniego doboru garderoby i dodatków.

Rodowita paryżanką, pochodząca z zamożnej mieszczańskiej rodziny, stała się symbolem francuskiej elegancji. Nic dziwnego, że to właśnie ona poproszona została o użyczenie swojej twarzy do postaci Marianny - młodej kobiety, która symbolizuje Francję i wartości demokratyczne. Jej popiersie pojawiło się w merostwach w całym kraju.

Elegancja Bardotki rodem z obrusu

- Pokazała, że z prostych rzeczy można stworzyć kreacje cechujące się szlachetną elegancją - mówi dr Trojanowski. - Panuje przekonanie, że jako zamożna osoba ubierała się w wielkich paryskich, a to nieprawda. Owszem, nosiła kreacje od Chanelle i Diora, ale tylko przy wyjątkowych okazjach i – jak po latach przyznała – wcale tego nie lubiła . Wolała prosty, wygodny styl projektantów, którzy nie należeli do światowej czołówki.

Takim projektantem był Jacques Esterel, który zaprojektował dla niej sukienkę z niedrogiej bawełny w kratkę, która kojarzyła się do tego czasu raczej z zasłonami do kuchni i obrusami. Za sprawą Bardot ta kratka stała się bardzo modna na całym świecie i zaczęła kojarzyć się z elegancją. Minimalistyczny styl Bardot był łatwy do skopiowania. Ten styl kopiowały później Claudia Cardinale, a nawet Joan Collins.