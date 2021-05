Trener Zawiszy po meczu w Mogilnie. W sobotę hit: Włocłavia - Zawisza Bydgoszcz [wideo]

NOWE Ziemia Krajeńska w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie sami jak tu pięknie! [zdjęcia]

Za każdym razem, gdy tu jestem, nie mogę się nadziwić jak tu jest pięknie, zielono, cicho. To północno- zachodni fragment województwa kujawsko-pomorskiego, do którego można się zwracać per „Jego Wysokość”, bo też jest najwyższy w regionie. O jego charakterze stanowią także głębokie doliny wypełnione jeziorami i wijące się pośród wzgórz niewielkie rzeki.