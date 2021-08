Trwają roboty związane z modernizacją sieci tramwajowej w Grudziądzu. Jak idą postępy prac na Chełmińskiej? Sprawdziliśmy [zdjęcia]

NOWE Takie pieniądze można dostać na dzieci. Zobaczcie, jakie świadczenia należą się rodzicom [12.08.21]

Wychowanie dziecka to ogromne koszty. Państwo wspiera rodziców w tej kwestii, odciążając domowe budżety. Jak się okazuje 500 plus to nie jedyne świadczenie, jakie możemy otrzymać na dziecko. Zobaczcie, jakie pieniądze można dostać na dziecko.