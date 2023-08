Trzy srebrne medale pływaków w jeden wieczór. Wspaniała forma Akademickiej Reprezentacji Polski!

Później mogliśmy obserwować wyścig, który przejdzie do historii naszego pływania. Jan Kałusowski jako pierwszy Polak złamał barierę minuty na 100 metrów stylem klasycznym, ustanawiając życiówkę i rekord Polski! Przegrał jedynie z kosmicznie pływającym Chińczykiem Haiyangiem Qinem. – Poprawiłem życiówkę, jako pierwszy Polak w historii złamałem minutę, wreszcie ktoś to zrobił, jestem przeszczęśliwy – mówił po wyścigu uśmiechnięty Kałusowski. – Start miałem bardzo dobry, wszystko poszło tak jak powinno. Trochę mi zeszło z tym rekordem, od dawna o tym marzyłem. Te nasze dobre starty wzajemnie napędzają całą reprezentację, więc będzie jeszcze dobrze.

Wieczorne finały w Dongan Lake Sports Park Aquatics Centre zaczęły się od fantastycznego startu Jakuba Majerskiego, który wywalczył srebrny medal z czasem 23.39, przegrywając tylko z Lucą Armbrusterem z Niemiec. – Najbardziej cieszy mnie to, że poprawiłem rekord życiowy o dziesięć setnych i wyrwałem srebrny medal, to jest super uczucie. W wyścigu zrobiłem wszystko, co powinienem, chyba bardzo trudno byłoby jeszcze coś tutaj urwać. Na razie odczucia z uniwersjady są bardzo pozytywne, czuć klimat zawodów. Przed nami jeszcze parę dni, czekamy na więcej – dodaje.

Świetnie spisała się także nasza sztafeta (Dominika Sztandera, Kornelia Fiedkiewicz, Kacper Stokowski i Jakub Majerski), która ustąpiła tylko gospodarzom. – Nie wiedziałam jak to będzie, bo trochę byłam zaskoczona udziałem w sztafecie miksowej – przyznaje Dominika Sztandera. – Nasz sztab obliczył, że to dobry pomysł żebym popłynęła stylem klasycznym i jak widać miał rację, skoro zdobyliśmy srebro. Po mistrzostwach świata jest zmęczenie, ale jak widać został jeszcze power. Byłam na dwóch poprzednich uniwersjadach i ta jest zdecydowanie najlepsza. To jest dopiero drugi dzień, to jest dopiero początek – prognozuje srebrna medalistka uniwersjady.