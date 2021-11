Tuchola. Sztukarnia w Tucholskim Ośrodku Kultury to jest świetne miejsce!

Od września młodzi adepci sztuki spotykają się, by rozwijać swój warsztat podczas zajęć plastycznych z Katarzyną Piotrowską.

W tym okresie w Sztukarni powstały m.in. sowy, jesienny krajobraz, karty do zielnika oraz kosmos. Artystycznie zastanawiano się również „Co by było, gdyby po świecie współczesnym chodziły dinozaury?”.