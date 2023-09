Tuje - dzięki temu trikowi odżyją i wypuszczą nowe gałązki. Ten składnik kosztuje tylko kilka złotych!

Tuje są atrakcyjne wizualnie, to wspaniała ozdoba ogrodów. Jak dbać o to ozdobne drzewko ogrodowe? Jak uratować schnące tuje? Co zrobić, by twój ogród znów był piękny, a pieniądze wydane na drzewka nie poszły na marne? Mamy przepis na skuteczny oprysk na tuje dosłownie za grosze! Po nim twoje tuje znów będą soczyście zielone!

unsplash.com