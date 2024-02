Twoja monstera straszy wyglądem? Zobacz co zrobić, by znów oczarowywała swoim pięknem Kamil Różycki

Monstera to bardzo prosta w uprawie roślina, która przy odrobinie troski może swoimi wielkimi, zielonymi i podziurawionymi liśćmi skutecznie odmienić twoje wnętrze. ignartonosbg / Pixabay Zobacz galerię (6 zdjęć)

Monstera coraz częściej pojawia się w naszych domach. Nic w tym dziwnego, ponieważ choć jest to często roślina kolekcjonerska, to jest też wręcz żelazna. Z tego powodu bez większych problemów poradzi sobie nawet mniej wprawiony hodowca. Nie oznacza to jednak, że podejmując się hodowli, nie musimy znać kilku trików.