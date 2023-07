Twoje mieszkanie nie spełnia norm energetycznych? Za 7 lat już go nie sprzedasz ani nie wynajmiesz

Zakaz sprzedaży i wynajmu mieszkań z najniższą kategorią energetyczną znajdzie się w unijnych przepisach. Już za 7 lat czeka nas bardzo poważna zmiana na rycku nieruchomości. Czy jesteśmy na to przygotowani?

Państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły, że od 2030 r. wszystkie nowe budynki będą musiały być zeroemisyjne (w przypadku budynków publicznych – od 2028). Do 2050 wymóg ten będą musiały spełniać wszystkie istniejące budynki. Pierwszym krokiem do tego celu ma być wprowadzony już obowiązek posiadania świadectw charakterystyki energetycznej przy sprzedaży lub najmie nieruchomości. Ale to dopiero początek

Jedyna szansa dla właścicieli - z klasy do klasy

Następnym krokiem będzie zakaz sprzedaży i wynajmu mieszkań, które nie mieszczą się w odpowiedniej klasie energetycznej określonej przez Unię. Założono, że do 2030 obiekty zakwalifikowane do klasy G (najniższej) będą musiały spełniać wymogi klasy F, a w kolejnych latach ich efektywność ma wzrastać co najmniej do klasy E. Problem w tym, że do najniższej klasy należy w Polsce aż 15 proc. wszystkich budynków. Zgodnie z prawem unijnym nieruchomości takich już za 7 lat nie będzie można sprzedać ani wynajmować (2030).

I tak nic z tym nie zrobimy

- Już w tej chwili w naszym biurze każdy kto kupuje lub sprzedaje przygotowuje również certyfikat energetyczny – mówi Grażyna Górniak, właścicielka biura Dobre Nieruchomości w Bydgoszczy. - Nie jest to skomplikowana procedura. Mamy dośc długi okres na przygotowanie, a od dawna było wiadomo, że w tym kierunku idzie Europa. Dlatego są programy dofinansowujące i programy tanich kredytów, które pozwalają zmienić jakość budynku pod względem zużycia energii. Na pewno znajdą się rozwiązania w przypadku osób, których na to nie stać. W najgorszej sytuacji będą oczywiście budynki wielorodzinne. Jeśli nie spełniają norm trzeba będzie jednak wymienić okna i docieplić dachy. Uważam, że dyskutowanie z normami narzuconymi przez Unię nie mają dziś podstaw, bo i tak nic z tym nie zrobimy

Więcej marchewki, mniej kija

Bardziej sceptyczny jest dyrektor Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości we Włocławku Teodor Grzegórski: - Mamy pod opieką 35 kamienic z czego normy spełnia dziś 10. Przyznam, że trudno mi sobie wyobrazić, że spełnią te normy kamienice, które znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków. Tych budynków nie można przykryć styropianem, a inne formy dociepleń są znacznie droższe. Widzę tu wiele znaków zapytania.

Zdaniem Stanisława Kruszki, włocławskiego rzeczoznawcy z branży nieruchomości stosowane przez Unię narzędzia są trudne do zaakceptowania: - Próba skłonienia ludzi do bardziej ekologicznych rozwiązań jest według mnie jak najbardziej wskazana- Wątpliwe są jednak dla mnie narzędzia jakie się stosuje. Moim zdaniem powinny być stosowane raczej zachęty niż restrykcje i sztuczne przepisy. Tak już stało się z obowiązkiem audytów energetycznych, z których duża część to tylko papierologia niemająca wiele wspólnego z rzeczywistością. Jeśli rynek pokazałby, że mieszkania najmniej energochłonne uzyskują lepsze ceny, ludzie sami będą takich nieruchomości szukali.

Na co się przygotować? Tanio już było

Od 2029 roku obowiązywać będzie zakaz instalowania pieców gazowych w nowych budynkach (w innych – od 2035). Już jednak od 2024 ogrzewający mieszkania paliwami kopalnymi (w tym gazem) nie będą mogli starać się o dotacje. Ale to nie wszystko – od 2027 planowany jest podatek od ogrzewania, który objąć ma wszystkie gospodarstwa domowe, które ogrzewają budynki paliwami kopalnymi - węglem lub gazem. A zatem indywidualni odbiorcy płacić będą na podobnych zasadach jak przemysł. Od 2029 wszystkie nowe domy (od 2026 obiekty publiczne i komercyjne powyżej 250 m kw.) objąć ma obowiązek montażu fotowoltaiki.

