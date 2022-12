Tych potraw nie może zabraknąć na wigilijnym stole. Oto lista najpopularniejszych 12 dań

Do wigilii zostało raptem dwa dni. To czas najwyższy, aby przygotować się do tych najpiękniejszych dni w roku. Jakich potraw nie może zabraknąć na wigilijnym stole? Według tradycji musi ich być dwanaście. Podczas Wigilii na pewno nie zabraknie pierogów, karpia, czy czerwonego barszczu.