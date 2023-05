Tych słów nie używają osoby inteligentne. Po tym poznasz geniusza - zobacz ranking

Inteligencja, czyli zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach (za Wikipedia).

To cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów.

Inteligencja to termin, który na przestrzeni lat został zdefiniowany na wiele sposobów. Inteligencja to umiejętność rozumienia, uczenia się, wykorzystywania posiadanej wiedzy i wyciągania wniosków, a także analizowania i dostosowywania się do postępujących zmian. Według dzisiejszych szacunków, w 50% o inteligencji decydują geny, w 20 - życie płodowe, a w 30 - wpływ środowiska.