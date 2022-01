Tyle dzieci urodziło się w Więcborku w 2021 roku. Jakie imiona dali im rodzice?

- Było to równo 59 dziewczynek i 59 chłopców. W mieście - 23 dziewczynki, na terenach wiejskich 36. Tak samo było z chłopcami: 23 w mieście i 36 na terenach wiejskich. Nie jest to pomyłka i faktycznie tak w tym roku się przytrafiło – informuje Wioleta Łańska, kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Więcborku.

Taka tendencja urodzeń utrzymuje się od kilku lat. W porównaniu do poprzedniego roku to o 22 noworodków więcej. A jak to wygląda na przełomie 10 lat? W 2019 było to na przykład 126 dzieci, w 2018-112, w 2017-140, w 2016-122, w 2015-113, w 2014-112, w 2013-131, w 2012-148, w 2011-140, a najwięcej w 2010-160.