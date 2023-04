Tyle kosztuje organizacja wesela w 2023 roku. Wiemy ile trzeba zapłacić za talerzyk w różnych lokalach

Jeśli chodzi o prezenty to zwykle goście starają się dawać na ten przysłowiowy talerzyk plus coś dla młodych, jednak kwoty za talerzyk poszły tak bardzo w górę, że 4-osobowa rodzina mogłaby mieć problem, aby dać taki prezent. Oczywiście wiele zależy od wystawności wesela na jakie zostaliśmy zaproszeni.

Wyprawienie wesela to bardzo duży koszt i niestety rzadko kiedy zwraca się w "prezentach" od gości. Dlatego organizując przyjęcie weselne nie powinniśmy się nastawiać, że uda nam się je spłacić z prezentów. Na koszt organizacji wesela wchodzi nie tylko wynajęcie sali, bo to jeszcze napoje, alkohol, często ciasta i tort, kwiaty, wystrój, dodatkowe atrakcje jak drinkbar czy fotobudka. I wtedy robi się już całkiem pokaźna sumka.

Takie kwoty będziemy dawać w prezencie ślubnym. Tyle trafi do kopert w 2023 roku

Jak już mówiliśmy zwrot kosztów wesela w kopertach zdarza się nie zbyt często, dlatego jeśli młoda para zaprasza gości na wesele to zwykle nie oczekuje jakiś ogromnych kwot w kopercie. Jeśli zostaliśmy zaproszeni na wesele to najważniejsza dla młodych jest nasza obecność a nie zawartość koperty. Reguła jest, aby dać w kopercie tyle na ile nas stać w aktualnej sytuacji. Młodzi zdają sobie sprawę, że wesele dla gości to nie tylko prezent, ale także przygotowanie się czy dojazd.