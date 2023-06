Tyle pary uzbierały w ślubnych kopertach w 2023 roku. Zobacz, czy udaje się pokryć koszty wesela

Wesela na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmieniły. Kiedyś to były głownie imprezy w remizach strażackich, teraz to prawdziwe bale w hotelach z wieloma atrakcjami. A to oczywiście rodzi duże koszty. My sprawdzamy ile młode pary uzbierały w swoich weselnych kopertach w 2023 roku. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne