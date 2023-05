Tyle pieniędzy będziemy dawać w prezencie na komunie w 2023 roku. Mamy przykłady od gości

Sezon komunijny dopiero przed nami. Już jedna zaczynają się przygotowania do tego ważnego wydarzenia w życiu 10-latków. W ostatnich latach przyjęcia komunijne zamieniły się w poważne duże imprezy. A co za tym idzie generują spore koszty. To także spory wydatek dla gości. Postanowiliśmy sprawdzić już teraz jak się przygotowują do komunii u swoich bliskich. Zobaczcie jakie kwoty planują wręczyć. Przykładowe kwoty jakie goście planują wręczyć na komunie w 2023 roku pochodzą z internetowych wypowiedzi. Zobaczcie je na kolejnych zdjęciach >>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne