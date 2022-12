Tyle wkładamy do koperty w prezencie ślubnym w 2022 roku. Ile kasy dają rodzina i znajomi? S, Kazimierz Król

Jeśli nie wiadomo, jaki prezent kupić młodej parze, to najlepiej wręczyć pieniądze. Prezent w postaci pieniędzy stawał się coraz bardziej popularny w ostatnich latach, a od kilku lat goście decydują się głównie na kopertę z gotówką. Sprawdziliśmy, ile wkładają do koperty znajomi i konkretni członkowie rodziny. Zobacz dokładne kwoty na kolejnych slajdach galerii >>>>> Pexels Zobacz galerię (14 zdjęć)

Ślub to piękny czas celebracji miłości dwojga ludzi, który zostanie w pamięci pary młodej przez długie lata. To też czas, w którym goście wręczają prezenty nowożeńcom, życząc im pomyślności na nowej drodze życia. Co najczęściej i ile dajemy w prezencie? Zobaczcie, ile do koperty wkładają rodzina i znajomi.