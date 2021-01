Tyle zapłacimy za Abonament RTV w tym roku. Stawki poszły w górę, a kontrola jest coraz większa!

Emerytura i renta z KRUS w 2021. Kiedy waloryzacja? Sejm przyjął ustawę, świadczenia będą wyższe

Sejm RP przyjął 21 stycznia 2021 roku ustawę w sprawie waloryzacji. Za sprawą tych przepisów od 1 marca emeryci i renciści KRUS otrzymają wyższą niż do tej pory emeryturę i rentę. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało, że oba świadczenia wzrosną o co najmniej 50 zł, a najniższe emerytury i renty w 2021 roku mają być podniesione (W ZUS i KRUS) do 1250 zł.