Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie z wizytą w Estonii w ramach Erasmus+ [zdjęcia]

W 2020 roku Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim dołączyło do programu Erasmus+. Projekt „From school to life - my daily life” zakłada wymianę językową do czterech państwa europejskich: Grecji, Turcji, Estonii i Rumunii po 5 dni w każdym. Tam młodzież poznaje nowych ludzi i ich obyczaje, bogactwo kulturowe, historyczne i kulinarne, uczy się otwartości i tolerancji, a także szkoli język obcy.