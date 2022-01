Uwaga, inowrocławianie! W czwartek otwarcie lodowiska w Inowrocławiu

Otarcie lodowiska w Inowrocławiu

Obiekt będzie czynny od poniedziałku do piątku, od godz. 8 do godz. 22 oraz w soboty, niedziele i święta, od godz. 10 do godz. 22. Codziennie od godz. 15 do godz. 16 oraz od godz. 19 do godz. 19.30 odbywać się będzie przerwa, podczas której przeprowadzana będzie konserwacja tafli lodu.

Na miejscu działa wypożyczalnia łyżew, dostępne są również popychacze - pingwiny, które ułatwiają naukę jazdy najmłodszym.