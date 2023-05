Viki Gabor zdaje w tym roku egzamin ósmoklasisty. Tak wyglądają jej modne stylizacje na co dzień

Viki Gabor: wiek, rodzice, pochodzenie

Poza muzyką artystka interesuje się także modą, co można zauważyć po jej stylizacjach. Jak dziewczyna ubiera się na co dzień? Mamy zdjęcia!

Po urodzeniu Wiktoria zamieszkała z rodziną w Polsce, a następnie w Wielkiej Brytanii. Po siedmiu latach wrócili jednak z powrotem do Polski i zamieszkali w Krakowie .

Viki Gabor urodziła się 10 lipca 2007 roku w Hamburgu . To polska wokalistka romskiego pochodzenia. Jest córką Eweliny i Dariusza Gaborów. Ma też o cztery lata starszą siostrę Melisę, która jest kompozytorką i autorką tekstów.

Viki Gabor: egzamin

Młoda wokalistka uczy się w Szkole Podstawowej nr 37 w Krakowie. W 2020 roku rozpoczęła indywidualny tok nauczania ze względu na swoją działalność muzyczną . W 2023 roku podchodziła do egzaminów ósmoklasisty . Jak mówiła w jednym z wywiadów, najbardziej obawiała się matematyki, a najmniej języka angielskiego.

Kariera muzyczna Viki Gabor

Gabor pod koniec 2018 roku wzięła udział w przesłuchaniach do drugiej edycji programu TVP2 "The Voice Kids". Dotarła wówczas do finału i zajęła drugie miejsce.

Rok później reprezentowała Polskę w 17. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Swoim utworem „Superhero” wygrała, zdobywając maksymalną liczne punktów od jurorów i telewidzów.

Kariera młodej wokalistki szybko nabrała tempa, a ona sama publikowała kolejne piosenki, które szybko stawały się hitami. W sierpniu 2021 podpisała kontrakt fonograficzny z wytwórnią Sony Music Entertainment Poland i zapowiedziała wydanie singla „Moonlight”, który ukazał się 3 września.

Dyskografia: