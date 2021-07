W 2020 roku minęło 100 lat działalności drukarni w Wąbrzeźnie. O planowanych obchodach porozmawialiśmy z prezesem firmy Leszkiem Dembkiem

Właściciel drukarni Bolesław Szczuka w 1920 roku przeniósł swoją drukarnię z Lubawy do Wąbrzeźna. Drukarnia początkowo mieściła się przy ulicy Rynek 5, ale po dwóch latach została przeniesiona do budynków narożnych przy ul. Przemysłowej (obecnie Żołnierza Polskiego) oraz Mickiewicza. Obecne budynki WZG mieszczą się kawałek dalej, ale wciąż przy ulicy Mickiewicza. Od 1920 r. do 1939 r. drukarnia w Wąbrzeźnie pracowała pod szyldem Zakładów Graficznych Bolesława Szczuki. W 1939 r. Bolesław Szczuka został zamordowany przez oddziały SS i gestapo w Łopatkach. - Właściciel drukarni był także działaczem patriotycznym i był na liście pierwszych ludzi do zgładzenia - mówi nam Leszek Dembek, prezes Wąbrzeskich Zakładów Graficznych.

Ważnym dokumentem potwierdzającym fakt powstania drukarni jest "Pamiętnik", który pracownicy "Głosu Wąbrzeskiego" w tajemnicy przed właścicielem przygotowali, a następnie wydrukowali i przekazali swojemu szefowi Bolesławowi Szczuce 19 sierpnia 1925 r. z okazji jego imienin. W pamiętniku napisali, że przekazują publikację swojemu szefowi "w piątą rocznicę pobytu i znojnej pracy w Wąbrzeźnie, a 15-tą Swej samodzielności". Jak także zapisali w tym "Pamiętniku", "nam nie potrzeba genjuszów lecz charakterów, a charakterem jest bezwzględnie pan Bolesław Szczuka". - Jest to niesamowity dokument, na podstawie którego możemy jednoznacznie stwierdzić, że mamy 100 lat jako drukarnia w Wąbrzeźnie - mówi nam prezes Wąbrzeskich Zakładów Graficznych Spółka z o.o. Leszek Dembek. Z okazji jubileuszu WZG przygotowały reprint tego "Pamiętnika", w którym - tak jak w oryginale - jest także spis pracowników z tamtego okresu wraz z zajmowanymi stanowiskami.