W Bydgoszczy rozpoczęły się Zimowe Mistrzostwa Polski w pływaniu. Pierwsze medale polskich gwiazd!

Prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak podkreśla, że to szczególna impreza, bo walka toczy się o tytuł najlepszego zawodnika w kraju. – Spodziewam się, że będą tu padały bardzo dobre rezultaty: blisko rekordów Polski, a może nawet i rekordy – powiedziała Otylia Jędrzejczak. Jak dodała, mistrzostwa po raz pierwszy odbywają się na basenie w Bydgoszczy, więc dopiero okaże się, jak jest on szybki. – Wierzę, że pływalnia Bydgoskich Obiektów Sportowych, tak doskonale przygotowana, sprawdzi się w 100 procentach – uważa Jędrzejczak.

Uroczyste otwarcie MP odbyło się o 16:30. Tak, jak zaplanowane jest każdego dnia aż do niedzieli, sesja eliminacyjna rozpoczęła się o 9, a finałowa o 17. Pierwszy złoty medal w imprezie organizowanej na pływalni Astoria zdobyła Katarzyna Wasick. Dystans 50 metrów stylem dowolnym pływaczka pokonała w czasie 23,37. To wynik o siedem setnych sekund gorszy od ustanowionego przez nią w ubiegłym roku rekordu Polski. – To mój najlepszy czas w tym sezonie. Jestem bardzo zadowolona – powiedziała po wyjściu z basenu.